Одышка, тошнота и чувство тревоги могут указывать на сердечный приступ

Чаще всего на сердечный приступ указывает дискомфорт в груди, который долгое время не проходит.

По словам экспертов Британского фонда сердца, сердечный приступ по симптоматике может напоминать другие недуги, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Также среди признаков могут быть тошнота, одышка и чувство тревоги, рассказали .

Чаще всего на сердечный приступ указывает дискомфорт в груди, который долгое время не проходит. Он может распространяться и на другие части тела, включая шею, челюсть и спину. На этот недуг могут указывать и нетипичные симптомы, например, чувство, похожее на паническую атаку, или головокружение.

Сердечный приступ является тяжелым патологическим состоянием, при котором сердечная мышца недостаточно снабжается кровью. Симптомы этого недуга могут сохраняться на протяжении нескольких дней или возникать внезапно, добавили специалисты.

Заболевания сердца и сосудов являются одной из причин смертей у людей разных возрастов. Ученые попытались установить связь между группой крови и этими недугами. Выяснилось, что у пациентов со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа выше на 8%, чем у представителей первой.

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