В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 476
- город Алматы - 572
- город Шымкент - 63
- Акмолинская область - 46
- Актюбинская область - 82
- Алматинская область - 278
- Атырауская область - 100
- Восточно-Казахстанская область - 37
- Жамбылская область - 25
- Западно-Казахстанская область - 109
- Карагандинская область - 84
- Костанайская область - 35
- Кызылординская область - 38
- Мангистауская область - 24
- Павлодарская область - 41
- Северо-Казахстанская область - 18
- Туркестанская область - 26
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 437,
- в городе Алматы - 304,
- в городе Шымкенте - 17,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 85,
- в Атырауской области - 28,
- в ВКО - 32,
- в ЗКО - 47,
- в Карагандинской области - 75,
- в Кызылординской области - 2,
- в Мангистауской области - 6,
- в Павлодарской области - 20,
- в СКО - 24,
- в Туркестанской области - 23.
Всего в стране выздоровели 223 835 человек от COVID-19.
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