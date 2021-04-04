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В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

Фото: zakon.kz. 4 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 476
  • город Алматы - 572
  • город Шымкент - 63
  • Акмолинская область - 46
  • Актюбинская область - 82
  • Алматинская область - 278
  • Атырауская область - 100
  • Восточно-Казахстанская область - 37
  • Жамбылская область - 25
  • Западно-Казахстанская область - 109
  • Карагандинская область - 84
  • Костанайская область - 35
  • Кызылординская область - 38
  • Мангистауская область - 24
  • Павлодарская область - 41
  • Северо-Казахстанская область - 18
  • Туркестанская область - 26
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 437,
  • в городе Алматы - 304,
  • в городе Шымкенте - 17,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 85,
  • в Атырауской области - 28,
  • в ВКО - 32,
  • в ЗКО - 47,
  • в Карагандинской области - 75,
  • в Кызылординской области - 2,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 20,
  • в СКО - 24,
  • в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 223 835 человек от COVID-19.

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