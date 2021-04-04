В Казахстане продолжается рост заболевания COVID-19

Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2054 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 253 107 случаев.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 476

город Алматы - 572

город Шымкент - 63

Акмолинская область - 46

Актюбинская область - 82

Алматинская область - 278

Атырауская область - 100

Восточно-Казахстанская область - 37

Жамбылская область - 25

Западно-Казахстанская область - 109

Карагандинская область - 84

Костанайская область - 35

Кызылординская область - 38

Мангистауская область - 24

Павлодарская область - 41

Северо-Казахстанская область - 18

Туркестанская область - 26

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 437,

в городе Алматы - 304,

в городе Шымкенте - 17,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 85,

в Атырауской области - 28,

в ВКО - 32,

в ЗКО - 47,

в Карагандинской области - 75,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 223 835 человек от COVID-19.

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