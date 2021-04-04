Ученые рассчитали идеальную диету для долголетия

Для увеличения продолжительности жизни необходимо необходимо пятиразовое питание.

По словам ученых, увеличить продолжительность жизни можно с помощью правильного рациона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Для увеличения продолжительности жизни необходимо необходимо пятиразовое питание, при этом каждый день нужно съедать две порции фруктов и три — овощей.

По информации издания, диета, богатая фруктами и овощами, способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней, которые являются основными причинами смерти.

К таким выводам американские медики пришли, основываясь на результатах 30-летнего мониторинга более 100 тысяч взрослых.

Ученые также собрали информацию о количестве потребленных фруктов и овощей, сопоставив с показателями смертности из 26 разных исследований. В исследовании принимало участие приблизительно 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. Анализ показал, что ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти, но употребление более пяти порций не снижает риск.

Медики подчеркивают, что не все овощи полезны для ежедневного употребления и дают эффект "долголетия". В кукурузе, картофеле, горохе, которые содержат высокий процент крахмала, нет факторов, снижающих риски смертельных заболеваний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!