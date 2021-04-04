Известная казахстанская певица удостоена международной премии

Заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы стала победителем Международной премии "BraVo", сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Церемония награждения состоялась в Москве, в Большом театре. Эта награда символизирует признание международного профессионального жюри. В январе этого года оперная дива стала руководителем Театра оперы и балета в Шымкенте.

Лауреат Государственной премии Казахстана, первая казахстанская солистка парижского "Гранд-Опера" Майра Мухамедкызы получила золотую статуэтку премии "BraVo" на исторической сцене Большого театра. Она вручается наиболее выдающимся российским и зарубежным исполнителям классической музыки, чьи имена известны на весь мир. В прошлом году церемонию отменили из-за пандемии, в этот раз награждали тех артистов, кто добился значительных успехов за прошедшие два года. Казахстан традиционно представлен на этой церемонии. Здесь выступали оперная певица Салтанат Ахметова и молодая звезда Данэлия Тулешова.

Казахстан дарит миру потрясающих артистов. И сегодня мы рады здесь приветствовать первую, наверное, женщину-руководителя Шымкентского театра оперы и балета, которая как раз стала руководителем в коронавирусный год. У нас выступит поющий директор театра оперы и балета. Это безумно почетно. Мы приветствуем Майру Мухамедкызы. исполнительный продюсер Премии "BraVo" Юрий Андрейчук

Участниками церемонии вручения Премии "BraVo" в разные годы были Хосе Каррерас, Анна Нетребко, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, классические исполнители из Японии, Китая, Кореи и стран СНГ. Казахстанская дива Майра Мухамедкызы сейчас работает над оперой "Домалак Ана" композитора Таскына Жармукамета. Певица не только исполнила в ней главную роль, но и была идейным вдохновителем ее создания.

Теперь мы ждем окончания карантина. Везде нас приглашают: Германия, Лондон, Париж. Думаю, дай Бог, скоро карантин закончится, откроется наш т театр, и "Домалак Ана" будет звучать везде. Я этого очень жду. заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы

"Домалак ана" - вторая опера, написанная в Казахстане за годы независимости. Ее планируют сделать визитной карточкой Шымкента. По словам Майры Мухамедкызы, в конце этого года постановку планируют представить на парижской сцене.