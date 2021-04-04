В Алматы загорелся двухэтажный дом

С места пожара эвакуирован эвакуирован газовый баллон.

В городе Алматы днем 4 апреля произошел пожар в двухэтажном здании, сообщает zakon.kz.

В 13:22 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, проспект Рыскулова, 258. По прибытии за 5 минут, происходило горение открытым пламенем двухэтажного здания, - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы, людей не обнаружено, поданы пожарные стволы, пожарные автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте пожара задействованы 18 единиц техники и 60 чел. л/с.

С места пожара эвакуирован газовый баллон (объем 25 л.).

В 14-17 по пожару ликвидация, производится разборка и проливка. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми мерами за полчаса, в 13:58 по пожару достигнута локализация.

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