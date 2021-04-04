Когда в Алматы начнется массовая вакцинация

Алматинцев призвали не ходить в прививочные пункты.

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о готовности города к массовой вакцинации, сообщает zakon.kz.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной.

В настоящее время стационарное лечение получают 2 916 больных, но это цифра меняется ежечасно. Задействовано у нас 5 460 коек из них занято 54%, в том числе развернуто 450 реанимационных коек, они на сегодняшний день заняты на 37%. Сейчас в реанимации находятся 175 больных, остальные больные средней тяжести и больные с тяжелой степенью коронавируса, - рассказал Табынбаев в ходе брифинга о вакцинации против COVID-19.

При этом он отметил, что город Алматы полностью готов к проведению массовой вакцинации населения.

В точках получения вакцинации (это поликлиники, ТРЦ и места общего пользования) соблюдены все необходимые условия в соответствии с требованиями санэпидстанции. Специальной комиссией были осмотрены торговые центры города, оценена пропуская способность этих прививочных точек.

Город обеспечен всеми необходимыми препаратами и запасами СИЗ.

По словам руководителя управления общественного здоровья Алматы, в течение апреля в город будет поставлено 250-300 тыс. доз "Спутник V". Он также отметил, что массовая вакцинация начнется с поставкой вакцин.

Массовая вакцинация начнется сразу с прибытием новой партии "Спутник V". 3-4 дня и новая партия поступит, - сказал он, отметив что вакцины для Алматы будут определяться в первую очередь и в большом количестве.

Табынбаев также подчеркнул, что сейчас алматинцам не следует ходить в прививочные пункты. Он порекомендовал записаться на вакцинацию в порядке очереди, не создавая скопление людей и риски заражения коронавирусом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!