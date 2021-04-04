Схватил за волосы и бил руками: мужчина напал на женщину на глазах у прохожих в Актау

Участковые инспекторы полиции установили личности участников конфликта.

В городе Актау на камеру телефона засняли, как на глазах у прохожих мужчина избивал женщину на глазах у прохожих, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

На опубликованном видео видно, как мужчина хватает женщину за волосы и бьет руками. Окружающие их люди пытаются их разнять, но безуспешно. В итоге женщине удалось вырваться из рук мужчины.

По данному факту 3 апреля вызова по номеру 102 не было. В областную больницу также никто не обращался, - цитирует издание сотрудников полиции.

Участковые инспекторы полиции установили личности участников конфликта. Оказалось, что мужчина с женщиной - сожители. С парой была проведена профилактическая беседа.

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