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Жителей столицы предупреждают о гололеде

Фото: dneprovec.by 4 апреля 2021, 17:33

5 апреля в Нур-Султане ожидается туман.

Жителям столицы рекомендуют быть осторожнее. В ближайшее время в городе ожидаются туман и гололед, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Telegram-канале 112 Nur-Sultan.

В предупреждении департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан говорится, что по данным РГП "Казгидромет" 5 апреля ожидается туман, гололед.

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