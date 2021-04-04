Жителей столицы предупреждают о гололеде

Приложение zakon.kz
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5 апреля в Нур-Султане ожидается туман.
Жителям столицы рекомендуют быть осторожнее. В ближайшее время в городе ожидаются туман и гололед, сообщает zakon.kz.
Информация об этом появилась в Telegram-канале 112 Nur-Sultan.
В предупреждении департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан говорится, что по данным РГП "Казгидромет" 5 апреля ожидается туман, гололед.
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