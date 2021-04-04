Украина назвала себя "щитом" Европы и хочет укрепить НАТО

Глава ВСУ считает, что сотрудничество Украины с НАТО углубилось после того, как страна получила статус партнера.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал украинскую армию "настоящим щитом" Европы, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Хомчак уверен, что вступление Украины в НАТО усилит альянс.

За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Руслан Хомчак

Также в публикации отмечается, что сотрудничество Украины с НАТО углубилось после того, как страна получила статус партнера.

Такой статус кроме Украины имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция, - добавил глава ВСУ.

Основными направлениями взаимодействия Украины с альянсом главнокомандующий назвал сотрудничество в Черноморском регионе, проведение совместных учений, обмен информацией и расширение представительства Украины в органах управления НАТО. Ожидается, что в 2021 году украинцы будут участвовать в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.

Он напомнил, что в 2021 году украинские военнослужащие примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на ее территории.

2 апреля представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021, запланированные на май-июнь, нужны для отработки действий в войне с Россией

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