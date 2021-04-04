В Алматинской области планируется строительство 30 блочно-модульных котельных

Основной акцент сделан на подключение многоквартирных жилых домов к системе центрального отопления.

Как отметил Президент страны, одно из приоритетных направлений на пути развития страны это - повышение уровня жизни населения. На это уделяется большое внимание и в Алматинской области. К примеру, в регионе ведется активная работа по обеспечению централизованного теплоснабжения, для всех его жителей, сообщает zakon.kz.

Основной акцент сделан на подключение многоквартирных жилых домов к системе центрального отопления, что в свою очередь способствует улучшению социального настроения.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, большая работа проводится по переводу многоэтажных жилых домов на газовое отопление посредством установки блочно-модульных котельных.

В 2021 году в рамках ГЧП планируется строительство 30 блочно-модульных котельных для 108 многоквартирных жилых домов. В Карасайском районе – 3 БМК для 12 домов, в Енбекшиказахском – 21 котельная для 81 дома, и в Панфиловском – 6 для 15 домов. Дополнительно в нынешнем году планируется разработка дополнительных ПСД для установки 17 БМК с охватом 106 домов на сумму 254,3 млн. тенге в Енбекшиказахском, Карасайском, Уйгурском, Коксуском и Илийском районах. В целом, до конца 2022 года планируется установить 58 БМК для 184 домов, тем самым обеспечить полный перевод жителей на газовое отопление. отметили в ЖКХ

К примеру, на сегодняшний день в городе Талгар установлено 32 БМК, из них 11 БМК начали функционировать в 2020 году. В результате чего, все многоквартирные 5-ти этажные дома города, а это 142 дома на 4489 квартир, обеспечены теплом. А теперь в районе планируется установить такие же БМК. По итогу отоплением будут охвачены оставшиеся 23 двухэтажных домов города Талгар и многоквартирные дома села Бесагаш, Кендала, Панфилово, Карабулак,Актас, Алтын Дан. На эти цели в бюджете предусмотрено 50,0 млн. тенге.

Я живу на пятом этаже многоквартирного дома. Раньше приходилось поднимать уголь, дрова на пятый этаж и отапливать дом самой. Не скрываю, что это приносило огромные неудобства. А теперь у нас централизованное отопление, по выгодной цене. Моей радости нет придела. Выражаю признательность руководству области Амандыку Баталову, акиму района за то, что уделяется внимание качеству жизни населения. жительница города Гульнар Оспанова

Проблемы с отоплением находят решение и в Карасайском районе. Сегодня центральным отоплением обеспечены 23 многоквартирных жилых дома в районе. В прошлом году строительство 3 БМК в районе реализовано в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020", из бюджета выделено 958 млн. тенге. Центральное отопление стало доступно 10 многоквартирным жилым домам с 409 абонентами. Всего в 2020 году установлено 14 блочно-модульных котельных. А в текущем году завершится строительство 2 БМК.

Стоит отметить, что до конца 2022 года в регионе планируют установить 88 блочно-модульных котельных для 292 многоквартирных домов Карасайского, Енбекшиказахского, Панфиловского и Талгарского районов.

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