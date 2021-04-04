Бельгийский и казахстанский велосипедисты чуть не подрались на Туре Фландрии

Во время движения Фергарде подъехал к Федорову и по-хоккейному толкнул плечом.

Велогонщики Евгений Федоров из Казахстана и Отто Фергарде из Бельгии были дисквалифицированы во время бельгийской гонки "Тур Фландрии" за неспортивное поведение, сообщает zakon.kz.

Во время движения Фергарде подъехал к Федорову и по-хоккейному толкнул плечом.

Казахстанец ускорился и перекрыл другого гонщика, который выразил возмущение этим. Позднее Фергарде сказал, что ранее сам был атакован Федоровым.

Он хотел уехать в ранний отрыв и потом притормозил. Я чуть не упал, и среагировал на это. Жаль, что подвел команду, потому что было указание держаться впереди. Жюри, вероятно, хочет этим преподнести урок, — приводит слова Фергарде Sporza.

Спортивный директор "Астаны" Стив Бауэр дополнил предыдущие комментарии команды по поводу случившегося:

Мы видели те же кадры, которые все видели по телевизору. Мы разочарованы тем, что Федоров был дисквалифицирован, но гонка продолжается, у нас нет (сейчас) возможности поговорить с ним и понять, что именно произошло. Наше внимание сосредоточено на шести гонщиках, оставшихся у нас в гонке. Стив Бауэр

Напоследок стоит отметить, что сенсационным победителем Тура Фландрии стал датский велогонщик команды Deceuninck Quick Step Каспер Асгрен.

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