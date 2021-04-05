18-летний футболист умер во время матча

Предварительный диагноз врача: аневризма сосудов головного мозга.

Футболист молодежной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров из подмосковного города Орехово-Зуево скончался во время футбольного матча, сообщает zakon.kz.

Как рассказал "360" генеральный директор МУ ГФК "Знамя Труда" Михаил Пузанов, во время игры Никита рухнул на поле. Все усилия медиков оказались напрасны. Сидоров умер, не приходя в сознание.

Пока не известна точная причина, из-за которой парень скончался. При этом Пузанов отметил, что предварительный диагноз врача: аневризма сосудов головного мозга. Также медик добавил, что все игроки клуба перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медосмотр.

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