Британские читатели разглядели призрак на фото у 121-летнего театра

Сам фотограф не считает, что в фотографии есть что-то мистическое и называет это оптической иллюзией.

Пользователи Сети заявили, что в Англии случайно попал на фото призрак ребенка у 121-летнего здания театра, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет газета The Sun.

Билл Брэдбери (Bill Bradbury) гулял возле исторического 121-летнего здания и решил сделать памятную фотографию. Позднее он поделился снимком в социальных сетях. В комментариях юзеры заявили, что на кадре присутствует дух ребенка в викторианской одежде.

Сам Брэдбери не считает, что в фотографии есть что-то мистическое и называет это оптической иллюзией. Тем не менее, как пишет издание, о призраках в этом старинном здании давно ходят легенды. Горожане утверждают, что, находясь внутри здания, слышали пугающие голоса и чувствовали присутствие паранормальных сил.

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