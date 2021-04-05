Паром с 50 пассажирами затонул после столкновения с другим судном в Бангладеше

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В результате погибли по меньшей мере пять человек.
В Бангладеше 4 апреля затонул паром с 50 пассажирами на борту после столкновения с другим судном, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
В результате погибли по меньшей мере пять человек, - сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей властей.
По данным агентства, 11 человек удалось спасти.
Мы не знаем точного числа пропавших, - цитирует AFP местного чиновника.
Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.
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