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Паром с 50 пассажирами затонул после столкновения с другим судном в Бангладеше

Фото: report.az 5 апреля 2021, 06:40

В результате погибли по меньшей мере пять человек.

В Бангладеше 4 апреля затонул паром с 50 пассажирами на борту после столкновения с другим судном, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В результате погибли по меньшей мере пять человек, - сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей властей.

По данным агентства, 11 человек удалось спасти.

Мы не знаем точного числа пропавших, - цитирует AFP местного чиновника.

Спасатели ищут выживших, но в полиции отмечают, что из-за погодных условий этот процесс затруднен.

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