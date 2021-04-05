Названы способы избежать кражи при вложении денег

Жертвы мошенников часто отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в «мифические швейцарские банки».

Аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева рассказала о способе вкладывать деньги так, чтобы никто не смог их забрать, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

По словам эксперта, при любых видах вложений денег есть нерыночные риски, то есть риски потери капитала не из-за негативного изменения курса актива, а из-за того, что его просто украли или экспроприировали иным способом.

Чтобы защитить свои деньги от мошенников, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, следует опасаться компаний-подделок.

Вы видите знакомый лейбл финансовой компании, банка, инвестиционного института, и там предлагают управление вашими деньгами или другие формы приумножения капитала, обязательно проверьте, не подделка ли эта компания, – посоветовала эксперт.

Она призвала обращать внимание на детали. В частности, адреса сайтов поддельных компаний не похожи на официальные, а в символике всегда имеются отличия от фирменной. Кроме того, мошеннические сайты, как правило, являются "пустышками", титульная страница которых копирует известный бренд, а другие ссылки остаются некликабельными.

Также эксперт рассказала, что жертвы мошенников часто отдают свои сбережения под расписку или переводят на счета в "мифические швейцарские банки". Она напомнила, что счет должен быть всегда оформлен на владельца средств.

Всегда думайте о своих деньгах, а то кто-то другой подумает о них как о своих, — заключила она.

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