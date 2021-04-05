Глава дипломатии ЕС обеспокоен ростом числа военных РФ у границ Украины

Москва отвергает обвинения Киева в стягивании войск к границам.

Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины выразил озабоченность перемещениями российских военнослужащих у украинских границ, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил глава дипломатии ЕС в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят "военную активность России вокруг Украины".

С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании, - написал он в Twitter.

Накануне о своей обеспокоенности ростом напряженности на востоке Украины заявили Германия и Франция. Внешнеполитические ведомства обеих стран призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня.

Киев ранее обвинил Москву в стягивании тысяч российских военнослужащих к украинским северным и восточным границам, а также на территорию аннексированного РФ полуострова Крым. Российская сторона отвергла обвинения.

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