Смертельное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Алматинской области

На месте ДТП погиб водитель одного из автомобилей и беременная женщина.

Ночью 5 апреля в Алматинской области на въезде в поселок Отеген батыра произошло смертельное ДТП, сообщает zakon.kz.

Lexus RX300 двигался в северном направлении. Между поселками Покровка и Отеген батыр Lexus по неизвестной причине на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.

Водитель Volkswagen безуспешно попытался избежать столкновения, после чего вылетел на встречку и врезался в отбойник.

Lexus продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с Pontiac Vibe. От удара Pontiac развернуло на 180 градусов, а Lexus на скорости въехал во встречную Audi 100.

От жесткого столкновения Audi перевернуло на крышу. Двигающийся дальше Lexus протаранил в лоб Hyundai Accent, который вылетел с дороги и ударился о дорожный знак.

После столкновения с Hyundai Lexus опрокинуло на крышу.

В результате ДТП пострадали шесть человек, четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры Lexus и Hyundai находятся в тяжелом состоянии. На месте погибли водитель и пассажир Audi. По предварительным данным, пассажирка Audi была беременна. Позже стало известно о смерти ещё одного участника ДТП.

На месте работали сотрудники дорожной полиции, скорая, криминалисты и пожарный автомобиль. Также на место происшествия прибыл дознаватель Алматинской области. Обстоятельства ДТП выясняются, назначена соответствующая экспертиза.

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