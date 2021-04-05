Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 255 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 255 028 случаев.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 368

город Алматы - 611

город Шымкент - 48

Акмолинская область - 52

Актюбинская область - 61

Алматинская область - 255

Атырауская область - 103

Восточно-Казахстанская область - 34

Жамбылская область - 26

Западно-Казахстанская область - 105

Карагандинская область - 88

Костанайская область - 35

Кызылординская область - 18

Мангистауская область - 31

Павлодарская область - 54

Северо-Казахстанская область - 20

Туркестанская область - 12

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 425,

в городе Алматы - 570,

в городе Шымкенте - 40,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 8,

в Алматинской области - 94

в Атырауской области - 69,

в ВКО - 22,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 73,

в Кызылординской области - 2,

в Павлодарской области - 19,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели 225 256 человек от COVID-19.

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