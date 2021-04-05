Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 255 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 255 028 случаев.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 368
- город Алматы - 611
- город Шымкент - 48
- Акмолинская область - 52
- Актюбинская область - 61
- Алматинская область - 255
- Атырауская область - 103
- Восточно-Казахстанская область - 34
- Жамбылская область - 26
- Западно-Казахстанская область - 105
- Карагандинская область - 88
- Костанайская область - 35
- Кызылординская область - 18
- Мангистауская область - 31
- Павлодарская область - 54
- Северо-Казахстанская область - 20
- Туркестанская область - 12
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 425,
- в городе Алматы - 570,
- в городе Шымкенте - 40,
- в Акмолинской области - 40,
- в Актюбинской области - 8,
- в Алматинской области - 94
- в Атырауской области - 69,
- в ВКО - 22,
- в ЗКО - 39,
- в Карагандинской области - 73,
- в Кызылординской области - 2,
- в Павлодарской области - 19,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели 225 256 человек от COVID-19.
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