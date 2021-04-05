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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 255 тысяч

Фото: zakon.kz. 5 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 255 028 случаев.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 368
  • город Алматы - 611
  • город Шымкент - 48
  • Акмолинская область - 52
  • Актюбинская область - 61
  • Алматинская область - 255
  • Атырауская область - 103
  • Восточно-Казахстанская область - 34
  • Жамбылская область - 26
  • Западно-Казахстанская область - 105
  • Карагандинская область - 88
  • Костанайская область - 35
  • Кызылординская область - 18
  • Мангистауская область - 31
  • Павлодарская область - 54
  • Северо-Казахстанская область - 20
  • Туркестанская область - 12
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 425,
  • в городе Алматы - 570,
  • в городе Шымкенте - 40,
  • в Акмолинской области - 40,
  • в Актюбинской области - 8,
  • в Алматинской области - 94
  • в Атырауской области - 69,
  • в ВКО - 22,
  • в ЗКО - 39,
  • в Карагандинской области - 73,
  • в Кызылординской области - 2,
  • в Павлодарской области - 19,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели 225 256 человек от COVID-19.

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