Психолог рассказала о пользе страданий

По ее словам, важно преобразовывать пережитый негативный опыт и с его помощью становиться счастливее.

По словам психолога, любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма, рассказала российский психолог Светлана Колосова.

Любые страдания, переживания и огорчения – это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растешь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций, – сказала она.

По ее словам, в негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Если человек постоянно просит о жалости к себе, значит, он слаб, и эта слабая позиция становится источником уже не силы, а разрушения.

Колосова добавила, что жизнь — это "когда ты из лимона делаешь лимонад", то есть, в ней важно преобразовывать пережитый негативный опыт и с его помощью становиться счастливее.

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