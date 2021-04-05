Смертность от коронавируса и пневмонии в Казахстане не снижается

За сутки в РК от коронавируса умерли 18 человек.

В Казахстане продолжает расти смертность от коронавируса и пневмонии, передает zakon.kz.

За сутки в РК от коронавируса умерли 18 человек. Всего с начала пандемии умерли 3 110 человек.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 апреля 2021 года

Зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 177 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50832, летальных случаев - 702, выздоровевших - 48956.

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