Наезд на школьниц в Алматинской области: скончалась вторая девочка

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Об этом сообщили в Управлении здравоохранения области.
Скончалась вторая девочка, сбитая водителем в Алматинской области, передает zakon.kz.
Накануне, 4 апреля в 21:00 скончалась вторая девочка, сбитая пьяным водителем.
Погибшая находилась в коме. Сообщалось, что она была подключена к аппарату ИВЛ. Школьнице было 8 лет. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.
2 марта в Алматинской области пьяный 54-летний водитель наехал на двух 8-летних и двух 9-летних школьниц. Трех госпитализировали в больницу села Шелек.
14 марта у одной из них остановилось сердце. Погибшей было 9 лет.
В отношении водителя начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель водворен в ИВС.
Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента.
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