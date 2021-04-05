Наезд на школьниц в Алматинской области: скончалась вторая девочка

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения области.

Скончалась вторая девочка, сбитая водителем в Алматинской области, передает zakon.kz.

Накануне, 4 апреля в 21:00 скончалась вторая девочка, сбитая пьяным водителем.

Погибшая находилась в коме. Сообщалось, что она была подключена к аппарату ИВЛ. Школьнице было 8 лет. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.

2 марта в Алматинской области пьяный 54-летний водитель наехал на двух 8-летних и двух 9-летних школьниц. Трех госпитализировали в больницу села Шелек.

14 марта у одной из них остановилось сердце. Погибшей было 9 лет.

В отношении водителя начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель водворен в ИВС.

Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента.

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