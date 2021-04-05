На Или, Балхаше и Капшагае введен запрет на рыбалку

Кроме того, запрещено ловить рыбу на всех водоемах и устьях рек.

Приказом межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Минэкологии от 17 марта 2021 года введен запрет на лов в период нереста рыбы на рыбохозяйственных водоемах Балхаш-Алакольского бассейна, передает zakon.kz.

В частности, запрещено ловить рыбу:

На водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него – с 5 апреля по 20 мая.

На реке Или от плотины Капшагайской ГЭС до 6 рыбного пункта (поселок Арал-Тюбе) с применением непромысловых орудий лова – с 5 апреля по 5 июня.

На всей дельте реки Или с применением непромысловых орудий лова – с 15 апреля по 1 июня.

На реке Или от устья реки Шарын до государственной границы с КНР с применением непромысловых орудий лова запрет введен с 25 марта по 5 июля.

На озере Балхаш – с 15 апреля по 1 июня.

На реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоков и поймы их впадения в озеро Балхаш и вверх по течению по длине всей реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – с 15 апреля по 1 июня.

На озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женескесу, Шынжылы – с 10 апреля по 1 июня.

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