Через неделю Parimatch подарит BMW x4

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Участвуйте в акции, чтобы забрать автомобиль.
Этой весной онлайн-букмекер №1 в Казахстане исполняет желания. В течение 6 недель Parimatch разыгрывал призы и бонусы на сумму от 3 000 000 до 20 000 000 тенге. Среди них были телефоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, самокаты Xiaomi, игровые ноутбуки HP Omen, Macbook Pro и iMac 27.
А 12 апреля организаторы акции разыграют главный приз — BMW X4! Осталось всего 7 дней, чтобы включиться в гонку за новенький автомобиль.
Как участвовать в акции:
1. Создайте аккаунт или зайдите в действующий на parimatch.kz.
2. Нажмите "Участвовать" на странице промо акции и выполните условия седьмой недели.
Помимо основного розыгрыша, Parimatch приготовил гарантированные призы от 10 000 до 500 000 бонусов для десяти лучших игроков в трех категориях:
— самое большое количество выигрышных ставок
— выигрышный экспресс с самым большим коэффициентом
— выигрышный ординар с самым большим коэффициентом
На что ставить в ближайшее время
Лига Чемпионов, 1/4 финала
7 апреля, 01:00
8 апреля, 01:00
Лига Европы, 1/4 финала
9 апреля, 01:00
Английская Премьер-лига
11 апреля, 19:05
11 апреля, 21:30
А чем закончилась предыдущая акция "Врывайся в квартиру" вы можете узнать, посмотрев видео.
Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру.
В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников, первая казахстанка в UFC Мария Агапова и вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита.
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