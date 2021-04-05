Подпольный завод по переработке спирта выявили в Шымкенте

Руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на один год.

В Шымкенте ликвидировали подпольный завод по переработке спирта, передает zakon.kz.

Незаконная деятельность была выявлена при задержании автомобиля с 70 литрами спиртосодержащей жидкости, закупленной в промышленной зоне одного из предприятий города.

В ходе осмотра территории зоны были обнаружены и изъяты еще 25 тонн суррогатного алкоголя, которая оценивается в 35 млн тенге.

Приговором Каратауского районного суда руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на один год.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

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