Задержаны похитители золота на руднике "Казахалтын" 

Подозреваемые уже дали признательные показания.

В Акмолинской области задержали похитителей золота на 122 млн тенге на руднике "Казахалтын", сообщает zakon.kz.

По информации полиции, была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия. Был проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Были допрошены около 300 человек, изучены и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах предприятия, а также по периметру поселка.

В поле зрение оперативных работников попали двое жителей п. Жолымбет, 26-ти и 34-х лет, оба работники АО ГМК "Казахалтын". Вследствие проведенного комплекса оперативных мероприятий установлено, что свой преступный умысел злоумышленники запланировали за полгода до совершения преступления, - сообщили в пресс-службе ДП области.

Подозреваемые уже дали признательные показания. Вещественные доказательства, а именно: похищенное с фабрики катодное золото в том же объеме изъято из квартиры, принадлежащей родственнику одного из участников преступления.

В ночь на 2 марта было похищено золото на 122 млн тенге на руднике "Казахалтын". По данному факту было начато досудебное расследование по статье 188 ч.4 УК РК "Кража".

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