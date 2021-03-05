Итоги масштабной спецоперации озвучили в МВД

Ликвидировано четыре нарколаборатории в нескольких регионах страны.

Пресечено производство наркотиков в поселке Аршалы Акмолинской области. Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально на днях пресечено производство наркотиков в поселке Аршалы Акмолинской области. Это стало итогом масштабной спецоперации, в результате которой ликвидировано четыре лаборатории в нескольких регионах страны. В общей сложности, по результатам этой операции изъято более 20 кг пировалерона. По 2 400 литрам изъятых химикатов, предназначенных для производства наркотиков, назначена судебно-химическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по фактам производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере и созданию организованной преступной группы, — сообщил Берикхан Нургалиев.

Другие факты, по его словам, пресечены в Петропавловске, где производством синтетических наркотиков занималась семейная пара, которые организовали подпольную лабораторию в селе Миролюбово Жамбылского района.

Купили дом. Прекурсоры и химические вещества для производства "соли" приобретались в странах СНГ. Изъят упаковочный материал, шприцы, аптечные весы, записи с описанием процессов производства и более 1 кг синтезированного наркотика, — уточнил глава управления.

Также он добавил, что была ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматы, которая была создана двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города.

В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства производства "мефедрона". Назначена судебно-химическая экспертиза. Всего, с начала года уже выявлено и ликвидировано 8 нарколабораторий в городах Нур-Султан, Алматы, Павлодар, Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, — заключил Нургалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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