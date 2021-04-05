Скончался народный писатель Казахстана

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Кабдеш Жумадилов умер на 84 году жизни.
На 84 году жизни скончался писатель Кабдеш Жумадилов, сообщает zakon.kz.
Информацию подтвердил МИА "Казинформ" председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Кабдеша Жумадилова.
В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа, - говорится в телеграмме.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного писателя Кабдеша Жумадилова. Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Кабдеша Жумадилова. Он отметил, что он был высокоодаренной личностью, своим творчеством внесшей весомый вклад в развитие казахской литературы.
Обладая уникальным талантом, он блестяще отразил в своих многочисленных рассказах и повестях, эпических романах не только нелегкую судьбу и историю казахского народа, но и целую эпоху лихолетья. Его произведения являются ценным духовным сокровищем, составляя золотой фонд нашей литературы. Верю, что имя и светлый образ писателя, получившего народное признание, никогда не будут забыты, - говорится в телеграмме.
22 октября 1988 года Кабдешу Жумадилову было присвоено почетное звание "Народный писатель Казахстана".
12 декабря 2005 года "за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами" Жумадилов был награжден орденом "Парасат".
Первые стихи и рассказы Кабдеша Жумадилова были опубликованы в газете "Синьцзян" и журнале "Шугыла" в Китае. В 1967 году вышел сборник стихов "Жас даурен".
Автор рассказов, повестей "Улетают гуси" (1968), "Сары джайляу" (1978), "Выпуклое стекло" (1981), "Аргамаки" (1984). Также вышли в свет дилогия "Последний караван" (1974—1981), романы "Кокейкести" (1969), "Дорогой счастья" (1975). В исторических романах "Отчий край" (1985) и "Судьба" (1989) повествуется о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. Историческая дилогия "Дарабоз" о Кабанбай батыре (книга первая - изд."Шабыт", 1994, книга вторая - изд."Жазушы", 1996).
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