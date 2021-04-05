Скончался народный писатель Казахстана

Кабдеш Жумадилов умер на 84 году жизни.

На 84 году жизни скончался писатель Кабдеш Жумадилов, сообщает zakon.kz.

Информацию подтвердил МИА "Казинформ" председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Кабдеша Жумадилова.

В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа, - говорится в телеграмме.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким народного писателя Кабдеша Жумадилова. Елбасы с глубокой скорбью воспринял весть о кончине выдающегося писателя Казахстана, лауреата Государственной премии Кабдеша Жумадилова. Он отметил, что он был высокоодаренной личностью, своим творчеством внесшей весомый вклад в развитие казахской литературы.

Обладая уникальным талантом, он блестяще отразил в своих многочисленных рассказах и повестях, эпических романах не только нелегкую судьбу и историю казахского народа, но и целую эпоху лихолетья. Его произведения являются ценным духовным сокровищем, составляя золотой фонд нашей литературы. Верю, что имя и светлый образ писателя, получившего народное признание, никогда не будут забыты, - говорится в телеграмме.

22 октября 1988 года Кабдешу Жумадилову было присвоено почетное звание "Народный писатель Казахстана".

12 декабря 2005 года "за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами" Жумадилов был награжден орденом "Парасат".

Первые стихи и рассказы Кабдеша Жумадилова были опубликованы в газете "Синьцзян" и журнале "Шугыла" в Китае. В 1967 году вышел сборник стихов "Жас даурен".

Автор рассказов, повестей "Улетают гуси" (1968), "Сары джайляу" (1978), "Выпуклое стекло" (1981), "Аргамаки" (1984). Также вышли в свет дилогия "Последний караван" (1974—1981), романы "Кокейкести" (1969), "Дорогой счастья" (1975). В исторических романах "Отчий край" (1985) и "Судьба" (1989) повествуется о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. Историческая дилогия "Дарабоз" о Кабанбай батыре (книга первая - изд."Шабыт", 1994, книга вторая - изд."Жазушы", 1996).

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