Дефицит платежного баланса в РК показал улучшение

По итогам 2020 года доходы к выплате прямым иностранным инвесторам снизились на 34,6%, до 13,9 млрд долларов США.

Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2020 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 6,3 млрд долларов США по сравнению с дефицитом в 7,3 млрд долларов США за 2019 год, передает zakon.kz.

Основным фактором улучшения текущего счета послужило сокращение доходов к выплате иностранным инвесторам, а также приток валюты в сумме 1,3 млрд долларов США от участников "Карачаганакского консорциума", поступившей в рамках урегулирования спора между Республикой Казахстан и консорциумом, - пояснили в Нацбанке.

По предварительным данным, опубликованным в январе 2021 года, текущий счет платежного баланса за 2020 год складывался с дефицитом в 5,9 млрд долларов США. Изменения в сторону увеличения дефицита на 406,1 млн долларов США в основном связаны с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов по движению капитала.

В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2019 год сократился на 19,7%, до 46,7 млрд долларов США. Сокращение экспорта в основном связано со снижением экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров снизился на 9,6%, до 36,2 млрд долларов США, что обусловлено сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 42,1%, до 10,5 млрд долларов США, - сообщили в финрегуляторе.

Как отмечается, по итогам 2020 года доходы к выплате прямым иностранным инвесторам снизились на 34,6%, до 13,9 млрд долларов США, под влиянием снижения цены на нефть и пандемии COVID-19.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) за 2020 год составил 15,3 млрд долларов США, за 2019 год чистый отток составил 1,6 млрд долларов США. Приток обеспечен в основном продолжением финансирования реализации проекта будущего расширения ТОО "Тенгизшевройл", размещением Министерством финансов РК суверенных облигаций, привлечением правительственного займа от Азиатского банка развития и операциями Национального фонда РК.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2021 года оценивались в 35,6 млрд долларов США, что покрывает потребности финансирования 9,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.

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