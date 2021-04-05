Что нужно знать о вакцинации от коронавируса

Минздрав Казахстана ответил на частые вопросы о вакцинации.

В Алматы начали прививать всех желающих от коронавируса. Совсем скоро массовая иммунизация стартует по всей стране. Минздрав дал ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

Любая вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, проводится на добровольной основе. Вы вправе дать письменный отказ от вакцинации. Административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено.

Вакцинация против коронавируса проводится бесплатно.

В Казахстане с 1 февраля прививают двухвекторной вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (маркетинговое название "Спутник V"), которую разработали в России.

Вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Перед прививкой вас попросят заполнить анкету, добровольное информированное согласие, и выдадут памятку.

После вакцинации еще 30 минут вы будете находиться под наблюдением врача, последующие 3 дня - под наблюдением участкового врача.

Вам должны выдать лист с информацией, куда обратиться при недомогании после вакцинации.

Вторую дозу вакцины получите через 21 день после первой вакцинации. СМС-напоминание о дате и времени придет на ваш телефон за сутки.

На получение вакцины от КВИ вам потребуется примерно около часа времени. 10 минут - осмотр врача перед прививкой. 15 минут - подготовка препарата. Так как вакцина хранится в замороженном виде, препарат необходимо разморозить перед процедурой. 30 минут - наблюдение после прививки. Вы получите именной сертификат с отметками о двух прививках - датой вакцинации, названием вакцины и подписью врача.

- вам нет 18 лет;

- вы беременная или кормящая женщина;

- вы болели ОРВИ в течение 2-х недель до прививки и в момент вакцинации;

- ваша температура на момент вакцинации превышает 37 градусов;

- у вас диагностированы острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- у вас обострение хронических заболеваний и аллергических реакций;

- вы не прошли медицинский осмотр врача;

- у вас медотвод.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ перед вакцинацией против коронавируса не требуется проведение ИФА исследования на определение антител к КВИ.

Переболевшим рекомендуется проводить вакцинацию через 6 месяцев после выздоровления с учетом состояния здоровья без проведения скрининга на антитела к КВИ.

В настоящее время в мире нет ни одного нормативного документа, в котором указывается "защитный" уровень антител к крови. То есть тот уровень, при котором риск заболеть в клинически выраженной форме отсутствует. В этой связи, определение уровня антител перед вакцинацией является неинформативным.

После первой дозы вакцины нужно соблюдать все меры предосторожности. Это необходимые меры, поскольку нет надежных доказательств того, что одна доза обладает достаточным воздействием на иммунную систему.

Полная вакцинация не может на 100% предотвратить заражение и передачу вируса. Если заражение все же произойдет, болезнь пройдет в более легкой форме, вероятнее всего – бессимптомно.⠀Однако нельзя забывать, что бессимптомные пациенты могут быть переносчиками инфекции. Необходимо продолжать соблюдать социальное дистанцирование и носить маски и после вакцинации.

Сколько времени потребуется на выработку устойчивого иммунитета

Первый иммунный ответ после вакцинации начинает вырабатывается в организме с 12-14 дня после введения первой дозы, устойчивый иммунитет формируется не ранее чем через 32–45 дней, максимум — через 56 дней. В течение всего этого инкубационного периода следует придерживаться всех мер предосторожности.

Что такое коллективный иммунитет

⠀Коллективный иммунитет – это достижение порогового уровня вакцинации, когда большинство населения должно быть защищено от определенного вируса. Для достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции охват вакцинацией должен составить не менее 60% взрослого населения страны. Это уменьшает общую долю циркуляции вируса в обществе и позволяет обеспечить безопасность уязвимых групп, которые не могут быть вакцинированы.

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