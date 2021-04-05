Можно было ожидать, чего угодно - Фируза Шарипова о новом чемпионском титуле

Она уверена, что бой прошел очень хорошо.

Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова, выступающая в профессиональном боксе, прокомментировала свою победу над россиянкой Юлией Чернобородовой и завоевание нового чемпионского титула. Их бой прошел 3 апреля на арене “Баскет-Холл” в Казани, передает zakon.kz.

- Фируза, вы выиграли новый титул - чемпионки по версии М13. Как оцениваете бой?

- Думаю, что бой прошел очень хорошо. Конечно же, полгода, которые я не боксировала, дают о себе знать. Постараемся проводить бои чаще. Сейчас пандемия уже затихает, есть возможность для перелетов и выступлений на арене со зрителями.

Прямо перед боем стало известно, что меняется соперница. Спасибо моей команде, менеджеру Сергею Завилейскому, который подобрал мне на замену левшу. Я готовилась под Софью Очигаву, которая боксирует в правосторонней стойке, и весь тренировочный процесс был построен на этом. Поэтому во время боя не произошло никаких эксцессов. Для меня он сложился очень хорошо. Спасибо организаторам, компании “М13” и Обществу содействия развитию спортивных видов единоборств “Отечество”. Вечер бокса получился просто шикарным.

- Удалось ли реализовать наработки, которые были в тренировочном процессе?

- Честно говоря, не все из них воплотила в бою. Но тренер остался доволен. Хотя есть еще над чем работать, есть.

- Что-то помешало или просто не успели?

- Я готовилась к 10-раундовому бою, а он продлился неполных четыре. Так что, во-первых, не успела, а во-вторых, я была немного потеряна. Потому что я планировала выходить на ринг с чемпионкой мира Софьей Очигавой, но в последний момент соперница сменилась. И хотя я хорошо знаю Юлю, боксировала с ней, и первый наш бой продлился всю дистанцию, но перестраиваться все равно сложно. Мы проводили с ней спарринги перед моими чемпионскими боями. Тренер подбирал для меня конкурентных партнеров, чтобы я могла расти. Поэтому я знала, что она очень неудобная и опасная соперница. Несмотря на ее рекордс, я думаю, она может побить многих известных чемпионок. И в этом бою от Юлии можно было ожидать чего угодно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!