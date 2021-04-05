Ребенок получил серьезные травмы.

В Алматы на мальчика упали футбольные ворота, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Сообщается, что это произошло вечером 4 апреля, во дворе на детской площадке по адресу 8 микрорайон дом 79.

На сына @nataly_gumarova упали железные ворота футбольного поля, которые (как оказалось) не были закреплены и забетонированы!!! Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации!!! У него множественные переломы, ушиб и смещение сердца и легкого, закрытая ЧМТ, - сказано в публикации.

Автор публикации требует наказать подрядчика.

В отделе коммунального хозяйства Алматы сообщили, что по данному адресу в 2020 году был проведен текущий ремонт дворовой территории, согласно договору, подрядной организацией ТОО "EC-EnergyQazaqstan". Заказчиком работы был аппарат акима Ауэзовского района.

Согласно сметы, проведены работы по замене резинового покрытия детской площадки общей площадью 360 кв.м. и по замене ограждений футбольного поля общей площадью 340 кв.м. Так же поясняем, что в 2016 году в рамках текущего ремонта по вышеуказанному адресу были проведены работы по благоустройству детской площадки, футбольного поля и по установке наружного освещения, после чего детская площадка и футбольное поле были переданы на содержание в ПКСК "Управление домами-14", - сказано в ответе руководителя отдела коммунального хозяйства А. Какетаева.

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