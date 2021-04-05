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В Казахстане создадут подразделение гуманитарного разминирования ВС стран СНГ

Фото: ehonews.kz 5 апреля 2021, 13:51

Реализация Соглашения будет осуществляться в пределах средств, выделенных Министерству обороны РК.

Министерство обороны РК разработало проект закона "О ратификации Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств", передает zakon.kz.

Проект закона будет внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента РК.

Как отмечается, Соглашение позволит определить порядок формирования, применения, завершения деятельности Совместного подразделения, его статус на территории принимающей Стороны в период проведения гуманитарного разминирования.

Проект не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного и местного бюджетов. Реализация Соглашения будет осуществляться в пределах средств, выделенных Министерству обороны РК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 апреля.

Соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств было подписано 18 декабря 2020 года и пока не ратифицировано.

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