Им стал Ержан Ашикбаев.

Назначен посол Казахстана в США, передает zakon.kz.

Указом главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, - сообщается на сайте Акорды.

Ранее он был замминистра иностранных дел.

Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы родился в 1974 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби - специалист по международным отношениям, референт-страновед со знанием двух иностранных языков; Школу государственного управления имени Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета по программе "Болашак", имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Трудовую деятельность начинал референтом Управления Азии, Ближнего Востока и Африки, Отдела Востока Департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-1999). В разные года работал атташе Отдела Востока Департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК, начальником Отдела экономического сотрудничества со странами Европы и Америки Департамента экономической политики Министерства иностранных дел РК, руководителем канцелярии министра иностранных дел, послом по особым поручениям - советником министра иностранных дел РК. С 2013 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РК.

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