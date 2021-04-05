Назначен новый замминистра иностранных дел Казахстана

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Посол Казахстана в Пакистане Акан Рахметуллин назначен заместителем министра иностранных дел, передает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении Акорды.

Акан Рахметуллин родился в 1967 году в Алматы. Женат, отец четверых детей, владеет казахским, русским, английским, урду.

Окончил Алма-Атинский энергетический институт, Дипломатическую Академию МИД РК.

В разные годы был первым секретарем, советником Представительства МИД РК в Алматы, заместителем Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке, директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

До этого назначения был послом Казахстана в Пакистане. От этой должности его освободили сегодня, 5 апреля.

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