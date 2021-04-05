Рекомендации онкологов по вакцинации онкобольных от коронавируса в Казахстане

Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с вашим онкологом!

Казахским НИИ онкологии и радиологии подготовлены рекомендации по вакцинации от коронавируса онкологических пациентов, сообщает zakon.kz.

Онкологические пациенты имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19 и смерти от коронавируса, в связи с чем, должны вакцинироваться от SARS-CoV-2, вне зависимости от других показаний (например, возраста) и позиционироваться как приоритетные.

Смертность онкологических пациентов от коронавируса составляет от 11 до 35%, в зависимости от локализации, состояния пациента, возраста и т.д. (Данные Американской Ассоциации по исследованию рака (AARC, Апрель 2021 г.).

Необходимо вакцинировать пациентов с онкологическими заболеваниями в зависимости от состояния пациента.

Следует иметь в виду, что у иммуносупрессивных больных специфический иммунитет может не развиться или сформироваться в более поздние сроки.

При принятии решения о вакцинации пациента со злокачественными новообразованиями (ЗН), оцениваются риски для пациента, возраст, общее состояние, уровень лейкоцитов и нейтрофилов в крови, прогноз пациента. Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с онкологом.

Кроме того, учитывая то, что имеющиеся на сегодняшний вакцины предполагают двукратное введение, врач-онколог должен принимать решение на основании сроков начала или продолжения лечения (особенно у первичных пациентов). Т.е. успеет ли пациент получить вторую дозу, не отложится ли лечение и т.д.

Вакцинация проводится только мРНК вакцинами (НЕ живыми). В любом случае, решение о вакцинации мРНК вакцинами принимает врач-онколог и МДГ.

Кому показана вакцинация (NCCN, ASCO от 22.01.2021): • Пациентам, получающим или только начинающим специальное лечение, в том числе трансплантацию гематопоэтических стволовых клеток (не ранее чем через 3 месяца после трансплантации) и иммунотерапию (прием ингибиторов контрольных точек не прекращается); • Пациенты, направляющиеся на хирургическое лечение, вакцинируются до или после хирургического вмешательства; • Пациенты с солидными опухолями вакцинируются (по возможности) за 2 (две) недели до начала специализированного лечения;• Пациенты, получающие цитостатическую терапию, по необходимости вакцинируются по окончании терапии;• Необходимо прививать близких родственников и ухаживающих лиц; • Пациенты, получающие ТОЛЬКО гормональную терапию, НЕ вакцинируются.

Следует отметить, что в настоящий момент мало данных по COVID-19 у онкологических пациентов. В России только начинаются клинические исследования по вакцинации "Спутник V" онкологических больных. Есть данные, что отдельные пациенты прививаются "Спутник V" по собственному желанию, под наблюдением врача-онколога. Как правило, это те пациенты, у которых потенциальный риск развития тяжелого течения инфекции (коронавируса), выше, чем риск нежелательных явлений, по показаниям, и с учетом состояния. Однако такая вакцинация проводится вне клинических исследований и официальных рекомендаций пока нет.

Данных о применении ЖИВЫХ вакцин у онкологических пациентов пока нет. Данных по казахстанской вакцине QazVak (QazCovid-in) пока тоже нет. Главным является индивидуальный подход к каждому пациенту.

Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с вашим онкологом!

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