Десять моделей задержали в Дубае после откровенной фотосессии на балконе

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Им грозит тюремное заключение.
В Дубае задержаны десять девушек после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля, сообщает zakon.kz.
В Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе. Полиция прервала съемку и арестовала моделей.
Как стало известно fontanka.ru, что все девушки - гражданки стран бывшего СССР.
Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 600 тыс.тенге).
По информации РИА Новости, были задержаны восемь россиянок за съемку в обнаженном виде.
Девушки обратились за помощью в генконсульство РФ.
Сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях. В связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей, - сказал представитель генконсульства.
По делу о фотосессии с голыми моделями задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании Involta.
Его обвиняют в нарушении общественных норм морали. Но по местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям, - сообщает Telegram-канал Mash.
Также по информации издания, одна из задержанных девушек — дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка".
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