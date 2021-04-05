Десять моделей задержали в Дубае после откровенной фотосессии на балконе

Им грозит тюремное заключение.

В Дубае задержаны десять девушек после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля, сообщает zakon.kz.

В Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе. Полиция прервала съемку и арестовала моделей.

Как стало известно fontanka.ru, что все девушки - гражданки стран бывшего СССР.

Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в 5 000 дирхамов (примерно 600 тыс.тенге).

По информации РИА Новости, были задержаны восемь россиянок за съемку в обнаженном виде.

Девушки обратились за помощью в генконсульство РФ.

Сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях. В связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, власти могут помиловать моделей, - сказал представитель генконсульства.

По делу о фотосессии с голыми моделями задержан IT-предприниматель Алексей Концов, основатель международной компании Involta.

Его обвиняют в нарушении общественных норм морали. Но по местным законам, его могут привлечь и по более тяжким статьям, - сообщает Telegram-канал Mash.

Также по информации издания, одна из задержанных девушек — дочь олигарха Максима Воронина, бывшего банкира "Национального корпоративного банка".

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