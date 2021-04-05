Курсанты практикуются в войсках противовоздушной обороны

Цель стажировки - закрепление, углубление и совершенствование полученных в военном учебном заведении теоретических знаний и практических навыков, подготовка к службе в войсках.

Курсанты выпускного курса Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи проходят войсковую стажировку в воинских частях и соединениях Войск противовоздушной обороны, сообщает zakon.kz.

Будущие офицеры зенитных ракетных и радиотехнических войск, защиты государственных секретов, связи и автоматизированных систем управления активно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки, в организации службы войск. Они совершенствуют полевую выучку, навыки работы на военной технике, а также осваивают особенности работы с подразделениями, - сообщили в пресс-службе Алматинского гарнизона.

Цель стажировки – закрепление, углубление и совершенствование полученных в военном учебном заведении теоретических знаний и практических навыков, подготовка к службе в войсках. Офицеры воинских частей прилагают все усилия, чтобы стажеры влились в ритм жизнедеятельности воинской части и успешно выполняли возложенные на них обязанности.

Как отметили в ведомстве, что войсковая стажировка является основным и завершающим этапом освоения курсантами профессиональных навыков. Она помогает определить, какие знания и качества необходимо усовершенствовать курсанту и мотивирует обучаемых на дальнейший профессиональный рост.

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