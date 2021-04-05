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Плюс 611: что сообщил Бекшин о ситуации с коронавирусом в Алматы

Фото: vlast.kz 5 апреля 2021, 15:38

Главный санврач города разъяснил также новое постановление о карантине.

На площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошел онлайн-брифинг о текущей ситуации с COVID-19 в городе, передает zakon.kz.

Спикером выступил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

За минувшие в сутки в городе побит очередной антирекорд по выявленным случаям коронавируса: плюс 611.

Предлагаем видео брифинга.

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