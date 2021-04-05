Плюс 611: что сообщил Бекшин о ситуации с коронавирусом в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Главный санврач города разъяснил также новое постановление о карантине.
На площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошел онлайн-брифинг о текущей ситуации с COVID-19 в городе, передает zakon.kz.
Спикером выступил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
За минувшие в сутки в городе побит очередной антирекорд по выявленным случаям коронавируса: плюс 611.
Предлагаем видео брифинга.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!