Избивал, принуждал к проституции, насиловал: астанчанина осудили на 10 лет

В суде обвиняемый вину не признал, вместе с защитником просили его оправдать.

В Нур-Султане завершился процесс над обвиняемым в изнасиловании. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщила Dina Tansari.

С мая 2020 года, мы вели это дело, неоднократно писали о нем в СМИ, помогали потерпевшей с психологической помощью, консультировали и поддерживали, - написала она.

Дина Тансари также опубликовала письмо потерпевшей.

Долгие годы избегая наказания он проворачивал секс-аферы. В поисках легких денег терроризировал слабых, избивал стариков, женщин и детей. Находил одиноких женщин за 30, матерей одиночек и знакомился с ними, в целях шантажа и вымогательства применял к ним физическую силу, под угрозой убийством насиловал, снимал на камеру. В последствии заставлял оформлять кредиты на особо крупные суммы. Женщин помоложе принуждал к проституции. Подбирая индивидуальные рычаги давления к каждой жертве заставлял писать отказные заявления. Я одна из его жертв, я с первой встречи не смогла определить криминального афериста и жестоко заплатила за это и плачу до сих пор, - заявляла потерпевшая.

5 апреля районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении мужчины.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом заседании, так как он обвинялся в совершении преступления против половой неприкосновенности потерпевшей, что затрагивает интимную сторону жизни потерпевшей и подсудимого.

Суд, исследовав представленные доказательства, установил вину обвиняемого в причинении физических и психических страданий потерпевшей, путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, что является истязанием (ст. 110 ч.1 УК), в вымогательстве денег под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшую (ст. 194 ч.1 УК), а также в неоднократном изнасиловании потерпевшей с применением насилия и угрозой убийства (ст. 120 ч.2 п. 2,4 УК).

В суде обвиняемый вину не признал, вместе с защитником просили его оправдать. Вина подсудимого доказана всеми материалами уголовного дела. Потерпевшая и ее представители поддержали обвинение, согласившись с прокурором по наказанию.

Санкция ч.1 ст. 110 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2-х лет, по ч.1 ст. 194 в виде лишения свободы до 4-х лет, по п. 2,4 ч. 2 ст. 120 в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет лишения свободы.

Приговором суда К. осужден по ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 194, п. 2,4 ч. 2 ст. 120 УК, путём частичного сложения наказаний в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК окончательно к 10 годам лишения свободы.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность судом не установлены.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!