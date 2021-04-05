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Сильные осадки ожидаются в Казахстане 

Фото: pxhere.com 5 апреля 2021, 16:26

Лишь на юге Казахстана погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 апреля, сообщает zakon.kz.

С прохождение атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике пройдут осадки (дождь, снег), на западе – сильные осадки (дождь, снег), лишь на юге РК ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами – пыльная буря.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра, ночью и утром местами – туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

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