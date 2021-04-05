Какой будет погода летом и осенью в Казахстане, рассказали синоптики

Сезонный прогноз погоды следует использовать как консультативный.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на апрель - октябрь, сообщает zakon.kz.

Апрель

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории республики. Количество осадков в апреле предполагается меньше нормы на большей части территории республики, около нормы – на большей части Алматинской, Акмолинской, Атырауской областей, на востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юго-западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской области, больше нормы – на большей части Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере Костанайской области, в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, на крайнем северо-востоке Алматинской области.

Май

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Карагандинской, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской и на юго-западе Восточно-Казахстанской областей.

Количество осадков в мае предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской области, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

Какая погода ожидает казахстанцев летом

Июнь

Начало лета ожидается в пределах нормы на большей части территории республики, на востоке и юго-западе страны будут преобладать дни с температурой выше климатической нормы на 1°, на крайнем северо-западе РК температура воздуха ожидается ниже нормы на 1°. В июне количество осадков на большей части РК предполагаются меньше климатической нормы, около нормы - на большей части Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах юга страны, больше нормы – в северной части Казахстана.

Июль

В июле средняя температура воздуха предполагается около нормы в восточной половине страны, выше климатической нормы на 1-2° на западе республики. В середине лета количество осадков ожидается меньше нормы в большинстве областей РК, около нормы – на севере, юго-востоке и на западе страны. В конце лета средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° в Алматинской и в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской областей.

Август

Количество осадков в августе прогнозируется больше нормы на большей части территории страны, около нормы - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, на большей части Туркестанской и Жамбылской областей, меньше нормы – в Атырауской, Мангистауской областях.

Прогноз погоды на осень в Казахстане

Осенью средняя температура воздуха прогнозируется в пределах нормы на большей части РК, лишь в северо-западной половине республики выше нормы на 1°. В пределах нормы количество осадки ожидается на большей части страны, на северо-востоке РК - больше нормы, на западе республики - меньше нормы.

Сезонный прогноз представляет собой отклонения от климатической нормы температуры воздуха и осадков, т.е. будет месяц теплее или холоднее, дождливей или засушливей по отношению к норме. Поскольку данный вид прогноза имеет погрешность и смещение сроков наступления волн холода и тепла, то сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду, неделю, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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