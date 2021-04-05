Лучших сельских акимов будут определять жетысусцы, проголосовав на портале "Пятый регион"

В целях реализации поручения Касым-Жомарта Токаева, в городе Алматы, состоялась церемония подписания меморандума двух информационных представителей Алматинской области.

Глава государства в своем Послании народу "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" отметил, что концепция "Слышащего государства" должна быть направлена на оперативное и эффективное реагирование на обращения всех граждан.

В целях реализации поручения Касым-Жомарта Токаева, в городе Алматы, состоялась церемония подписания меморандума двух информационных представителей Алматинской области. Руководитель "JETISY MEDIA" Жанна Арынбекова и руководитель независимого информационного портала "Пятый регион" Анвар Алдашев подписали документ о взаимном сотрудничестве.

В рамках меморандума работа уже началась и в скором времени будут представлены первые результаты.

В планах развивать портал "Пятый регион" и привлекать читателей к проявлению активной социальной позиции. Рейтинги и ежегодная премия нашего ресурса "Лучший сельский аким по мнению читателей" уже показывали эффективность работы акимов: жители районов активно голосуют. Сам проект помогает выявлять и решать вопросы, волнующие пользователей. Мы планируем развивать проект и стать мостом между жетысусцами и чиновниками, - поделился Анвар Алдашев.

Основной целью настоящего меморандума является осуществление совместных и согласованных действий по развитию информационного портала.

Меморандум заключен на неопределенный срок. Совместными усилиями мы планируем провести активную работу по информированию населения области о деятельности портала "Пятый регион". Кроме того, будет усовершенствована система обратной связи между населением и государственными органами, фактчекинг. А также хотим привлечь блогеров и инфлуенсеров со всего Казахстана для сотрудничества. Будем организовывать мастер- классы для местных журналистов и начинающих блогеров, - отметила руководитель КГУ "JETISY MEDIA" Жанна Арынбекова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!