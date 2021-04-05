Берик Шолпанкулов назначен зампредседателя Нацбанка РК

Ранее он занимал должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан.

Берик Шолпанкулов получил новую должность, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Шолпанкулов Берик Шолпанкулович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Ранее он занимал должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан.

Шолпанкулов Берик Шолпанкулович родился в 1976 году.

Окончил Казахский государственный аграрный университет - экономист-бухгалтер; Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура - специальность "Военное и государственное управление".

Трудовой стаж начинал с казначея отдела управления наличностью Управления кассовых средств и государственного долга Казначейства при Министерстве финансов РК, главного казначея отдела наличности Управления наличности и государственного долга, начальник отдела по управлению текущими остатками наличности Управления наличности Департамента казначейства Министерства финансов РК (1996-2001). В разные годы занимал должности заместителя Председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, вице-министра финансов РК, заместителя министра обороны РК по экономике и финансам, вице-министра финансов РК. С марта 2019 года занимал должность первого вице-министра финансов РК.

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