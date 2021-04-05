В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В горах Алматы возможен сход лавин.

6 апреля объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный , днем местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на севере-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14, днем порывы 18 м/с.

В горах Алматы возможен сход лавин.

В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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