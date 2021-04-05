17 возможных повторных заражений COVID-19 выявили в Алматы

У переболевших COVID-19 антитела исчезают примерно после 6-7 месяцев.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о 17 возможных повторных заражениях коронавирусной инфекцией в 2021 году, передает zakon.kz.

В прошлом году четыре, в этом 17 случаев с января. Но в основном это бессимптомные легкие формы. Конечно, так же, как и вирусный гепатит Б или А, мы не можем сказать, это свежий или старый случай. Маркеры по возбудителям пока не разработали, они отсутствуют, - сказал Бекшин.

Кроме этого он напомнил, что у переболевших COVID-19 антитела исчезают примерно после 6-7 месяцев. Поэтому важно вакцинироваться.

Ранее Бекшин объяснил, почему разрешил работу ТРЦ в Алматы. Он отметил, что карантин был смягчен не из-за давления пострадавших от пандемии бизнесменов.

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