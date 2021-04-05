Вакцина "Спутник V" не влияет на ДНК человека

Акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующим беременность.

Вакцина "Спутник V" никак не может влиять на геном человека или генетическую наследственность. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает zakon.kz.

Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала", - сказал в интервью "РИА Новости" Гинцбург.

В настоящее время акушеры-гинекологи рекомендуют пройти вакцинацию женщинам, планирующим беременность, поскольку на поздних сроках беременности, в третьем триместре, пациентки часто тяжело заболевают.

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