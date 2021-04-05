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Водитель погиб в страшном ДТП в Алматинской области

Фото: zakon.kz 5 апреля 2021, 18:31

Второго водителя доставили в местную больницу.

Жесткое лобовое столкновение произошло в Алматинской области, передает корреспондент zakon.kz.

В селе Узынагаш по ул. Карасай батыра в южном направлении двигалась Lada 2114. Проезжая детский сад, по всей видимости, на пешеходный переход кто-то выскочил, из-за чего водитель Lada 2114 вывернул в сторону (на полосу встречного движения) и стал экстренно тормозить. На полосе встречного движения Lada 2114 врезалась в лоб в Lada 2107.

В результате мощного лобового столкновения на месте погиб водитель Лады 2107, водителя Lada 2114 доставили в местную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели Алматинской области. Выясняются все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.

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