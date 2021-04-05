"Прославившийся" экс-глава полиции Атырауской области получил новую должность 

Он назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы.

Аян Дуйсембаев назначен заместителем председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает zakon.kz.

Аян Дуйсембаев родился 12 января 1966 года в Атырауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский институт физической культуры (1991)

Тренер - преподаватель

· Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (2000)

Юрист

Трудовой стаж:

· Тренер Детско-юношеской спортивной школы (1991-1993);

· Преподаватель Казахской институт физической культуры и спорта (1993-1995);

· Предпринимательская деятельность (1995-1999);

· Оперуполномоченный отдела при Службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы (1999-2001);

· Старший оперуполномоченный отдела при службе криминальной полиции ГУВД г. Алматы (2001-2003);

· Начальник отделения УБОП ДВД Атырауской области (2003-2004);

· Командир подразделения Специального назначения "Арлан" УВД Атырауской области (02.2004-06.2004);

· Начальник управления "Службы" Атырауской области МВД РК (07.2004-2007);

· Начальник управления "Службы" по г. Алматы МВД РК (2007-2009);

· Начальник управления "Службы" по г.Астана МВД РК (2009-2011);

· Начальник департамента МВД РК (2011-2012);

· Первый заместитель начальника ДВД Атырауской области (2012-08.2016);

· Начальник ДВД Атырауской области (08.2016-05.2019);

· Советник акима Мангистауской области (с 12.2019)

17 мая 2019 года глава МВД Ерлан Тургумбаев внес представление в администрацию Президента РК об освобождении начальника ДП Атырауской области Аяна Дуйсембаева от должности. Причиной послужили результаты служебной проверки по факту распространяемого в Сети видео. 20 мая он был освобожден от должности. 31 декабря Аян Дуйсембаев был назначен советником акима Мангистауской области.

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