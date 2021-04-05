Алматинцы о вакцинации: было очень комфортно и приятно пройти эту процедуру

Весь персонал был предельно вежлив и внимателен, такого отношения мы не ожидали.

В Алматы вакцинация от коронавируса развернулась в пятницу, 2 апреля, и многие из горожан очень хорошо отозвались об организации данной процедуры, сообщает zakon.kz.

Оксана Касымбекова

Я решила завакцинироваться, прочитала, наверное всю доступную информацию, её к моему сожалению, не так уж и много... Послушала мнения компетентных людей, начиная с профессоров и заканчивая бабушками в магазинах... Взвесила все за и против... ну и пошла на вакцинацию. Кстати, решила пойти в городскую поликлинику, просто было интересно, как и что , сразу хочу оговориться, там я не была лет 15, не потому, что не болела, а потому, что лечилась только в платных клиниках... Мой энтузиазм не разделили мои родные, хотели пойти куда угодно, только не в городскую поликлинику, ведь столько негатива говорят и пишут вокруг, что невольно становишься заложником этого самого негатива...

Ну так вот, пошли мы в городскую поликлинику № 5 на Макатаева, хотя прикрепили нас в другую клинику, причём без нашего участия...

Пошли всем семейством, около входа нас встретила девушка, которая предложила подождать в комнате ожидания, запускали по 5 человек, всё было организованно с профессиональным подходом и самое главное максимально комфортно для пациентов, ждали мы не более 10 минут, далее последовали к регистрации, потом к врачу, и в итоге в прививочный кабинет. На всё действие ушло не более 30 минут, не считая того, что нужно было после постановки вакцины полчаса сидеть в клинике под наблюдением врача, вдруг какая реакция будет...На протяжении всего времени, я не увидела ни одного недовольного лица, весь персонал был предельно вежлив и внимателен, на любой вопрос можно было получить исчерпывающий ответ, если честно, такого отношения мы не ожидали... И это с учётом того, что мы пришли после обеда.

Большое спасибо руководству и персоналу ГКП № 5 за организацию процесса, было очень комфортно и приятно пройти данную процедуру!

Victor Burdin

Много вопросов поступает по прививке, поэтому постараюсь рассказать, как всё было.

ГДЕ

Привился в государственной поликлинике. С собой взял только удостоверение. Прописку не спрашивали.

Очередь была небольшая, два человека передо мной.

Пришел без записи, потому что записи нет - живая очередь.

КАК

Очень быстро.

Сначала быстро заполнил форму, что обо всех рисках предупрежден.

Потом зашел в кабинет врача - померяли давление, спросили о хронических заболеваниях, аллергии и т.д. Получил добро.

Далее зашел в процедурный кабинет. Там взяли мое удостоверение, записали данные. Там же и поставили прививку.

Я следил, чтобы у медсестры были вымыты руки, чтобы надела одноразовые перчатки, и распечатала одноразовый шприц - всё это было и так без моего напоминания. Она сама продемонстрировала мне упаковку от вакцины и новую ампулу.

Разрешила всё сфотать. Укол безболезненный.

И, наконец, после укола попросили 30 минут посидеть в коридоре - это чтобы человек был под присмотром в случае аллергической реакции. Всё. Второй компонент - через 21 день.

ЧЕМ

"Спутник V" карагандинского розлива.

ПОЧЁМ

Бесплатно.

ЧТО-НИБУДЬ ВЫДАЛИ?

Нет. Вроде как должны выдать после второй прививки, но это не точно.

Выдают то ли сертификат, то ли значок. Но и это не точно )

В eGov через пару часов после вакцинации инфы тоже не было.

ВОЗРАСТ

Как мне сказали в поликлинике, прививают людей возраста от 18 до 100 лет

КАК САМОЧУВСТВИЕ?

Прошло 4,5 часа. Чувствовал тепло на месте укола, но прогулялся на улице и прошло.

Немного ватная голова, но это, возможно перетрен после утреннего железа в качалке. Наблюдаю дальше.

Медет Жайекенов

Позвонил в районную поликлинику для получения информации о вакцинации. Не дозвонился. Пошёл в районную поликлинику для получения информации о вакцинации. В регистратуре никого не было, прошёл дальше.

Парнишка у стола для прикрепления сказал что вакцинация до шестнадцати часов, на четвёртом этаже. Время 17:13

Я поднялся на четвёртый этаж. В конце коридора сидела толпа в гражданском, оказалось что для вакцинации. Человек из толпы сказал что надо зайти в кабинет и заполнить три бумаги. В кабинете были только посетители. Никого в форме не было.

Я взял со стола три бумаги и заполнил их. Встал в очередь в следующий кабинет. Через десять минут зашёл к врачу. Она сняла показания, температуру тела, артериальное давление, уровень насыщения кислородом, спросила о самочувствии. От них же узнал, что только в четыре часа им дали указание прививать население. До этого были только организации. И спрашивают у меня, откуда я узнал. А я не знал.

Айдос Мукатаев

Тема животрепещущая. И в личку, и в комментариях просили написать ощущения после первой дозы вакцины. Делали вчера в 11.30. У меня к вечеру поднялась небольшая температура, начала болеть голова. Утром встал с тяжелой головой, в целом состояние средне-гриппозное.

Жена вчера немного гриппозное легкое состояние имела, сегодня бодра и весела. Родители делали в пятницу. Вчера и позавчера их колбасило, сегодня легче.

Друг с женой говорят вообще никаких симптомов, вот им и витаминки достались значит. И в моей ленте, среди друзей больше разумных, чем дремучих, не может не радовать.

Оксана Акулова

Друзья, информация для тех, кто хочет вакцинироваться в Алматы. Во дворце Республики сегодня развернули мобильный пункт вакцинации (вход внизу, со стороны парковки). Завтра и в воскресенье, как мне сказали, они работают с 10:00 до 17:00. Ставят "Спутник" карагандинской расфасовки. Прийти может любой желающий. Врач осматривает, измеряет давление, сатурацию, слушает легкие, спрашивает про самочувствие, аллергию на лекарства. После вакцины просят посидеть 30 минут, потом отпускают домой.

Вакцинацию от коронавируса сделал и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин. На сегодняшнем брифинге, комментируя мифы о чипировании, он отметил, что "сейчас весь мир в "цифре", поэтому люди начинают переживать и интересоваться этими вопросами. Вакцина — жидкость, которая не может внедряться в тело и превращаться в чип. Цифровизация развивается и поэтому люди начинают переживать, как с вакциной так и с чипами. Я скажу так. У нас есть Конституция, у нас есть законы, они этого не позволяют. И ни в одной стране мира это еще не позволено. Я думаю, что переживать на этот счет нет необходимости, то что каждого человека чипировали. Ну и, тем более, вакцина - жидкость, которая в тело внедряется и потом как-то превращается в цифровой инструмент контроля - это что-то на грани фантастики. Мои познания в цифре не дают оснований полагать, что вакцина будет основной для чипизации".

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