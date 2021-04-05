Ученые создали уникальную "искусственную кожу"

Она защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций.

Российские ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и повреждений, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, "искусственная кожа", защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создает оптимальные условия для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла.

Ткань представляет собой тончайшую пленку, которая накладывается на раны, клетки ткани начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца, - утверждают ученые.

Как отмечают они, что помимо лечения, ткань помогает защитить рану от внешних воздействий и избавит пациентов от бесконечных перевязок благодаря латексной подложке, которая после завершения лечения просто отсоединяется.

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